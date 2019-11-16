شكرا لقرائتكم بعثة الاتحاد السكندري تتوجه إلى السعودية لإقامه معسكر خارجي بجدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر مطار برج العرب فى العاشرة صباح اليوم السبت بعثة الاتحاد السكندرى برئاسة محمود القاضى متوجهة إلى السعودية لإقامة معسكر هناك بداية من اليوم وحتى يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ومن المُقرر أن تقيم بعثة الاتحاد فى مدينة جدة على أن يلتقى زعيم الثغر مع فريق الوحدة السعودى ودياً يوم الاثنين المقبل، فى المباراة التى ستقام على ملاعب نادى الوحدة بمكة المكرمة.

وتضم بعثة الاتحاد السكندرى 24 لاعبا، ويغيب عن المعسكر كل من صبحى سليمان ويوسف حسن وكريم الديب وأحمد شلبى لأسباب مختلفة، فيما سيلحق ويلسون وأكوى بالبعثة فى البحرين حيث يقيم الاتحاد المعسكر الثانى فى البحرين بداية من 21 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجارى، وسيلتقى الفريق السكندرى مع المحرق البحرينى يوم 26 من الشهر الجارى فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

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وكان الاتحاد السكندرى قد فاز فى لقاء الذهاب على المحرق البحرينى بهدفين لأحمد رفعت وخالد قمر، ومن جانبه أكد محمود القاضى رئيس بعثة الاتحاد أن جميع الأمور تسير على مايرام، وإن معنويات اللاعبين مرتفعة وسيعود الفريق فى نهاية معسكره من البحرين بالتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية، وأشار إلى أن مجلس الإدارة يسعى وبكل قوة على دعم الجهاز الفنى واللاعبين لصنع تاريخ جديد للقلعة الخضراء.