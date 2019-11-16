شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الجونة في ثاني وديات معسكر القاهرة استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره الجونة ودياً، اليوم السبت، فى اللقاء الودى الثاني لتماسيح النيل بمعسكرهم المقام فى زهراء مدينة نصر، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف مسابقة الدورى العام.

وكان أسوان قد خسر أمام المقاصة بنتيجة 2/0 في أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكر القاهرة استعداداً للمقاولون العرب في الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتخلل معسكر الفريق الأسوانى عدة مباريات بعد لقاء المقاصة، حيث يواجه أسوان فريق الجونة اليوم، ثم الزمالك يوم 17 نوفمبر الجاري، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سى مصر يوم 18 من نفس الشهر.

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وأكد محمود سماكة إدارى فريق أسوان أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.