شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المقاصة والزمالك مع سموحة في دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي مع مصر المقاصة، ومباراة الزمالك مع سموحة.

وكانت الجولة الماضية قد شهدت فوز إنبي على الاتحاد السكندري بخماسية مقابل هدف، وفوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فيما كان الأهلي قد تعادل مع الاسماعيلي بنتيجة 3/3.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

المصري x أسوان

وادي دجلة x الاسماعيلي

الأهلي x المقاصة

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إف سي مصر x المقاولون العرب

طنطا x بيراميدز

الانتاج الحربي x طلائع الجيش

الجونة x إنبي

الاتحاد السكندري x حرس الحدود

الزمالك x سموحة