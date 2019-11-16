جدول مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

انطلقت في مصر مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، يوم 8-11-2019، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بمباراة مصر ومالي على ستاد القاهرة الدولي.

وستلعب مباريات البطولة في الفترة من 8-11-2019 حتى يوم 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات، يتصارعون على ثلاثة مقاعد فقط في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

تأمل مصر – صاحبة الأرض – في العودة إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب دام 7 سنوات على آخر مشاركة في أولمبياد لندن 2012، وأن تكون الدولة العربية الأفريقية الوحيدة المشاركة في الدورة، بعد توديع الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والسودان للتصفيات المؤهلة إلى بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة هذا الشهر.

لكن يتوجب على رفاق رمضان صبحي تجاوز ثلاث عقبات غاية في الصعوبة خلال دور المجموعات “مالي وغانا والكاميرون” المعروفين بمنتخباتهم الشبابية المتميزة على مر العصور.

والتالي جدول مواعيد مباريات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة:

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المباراة والنتيجة ???????? موعد المباراة ⏰ + الملعب ???? الجولة ???? + المجموعة ???? مصر (1-0) مالي يوم الجمعة 8-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيتمصر، ملعب القاهرة الدولي الجولة الأولى – المجموعة A الكاميرون (1-1) غانا يوم الجمعة 8-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب القاهرة الدولي الجولة الأولى – المجموعة A نيجيريا (0-1) كوت دي فوار يوم السبت 9-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، ملعب السلام الجولة الأولى – المجموعة B جنوب أفريقيا (0-0) زامبيا يوم السبت 9-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب السلام الجولة الأولى – المجموعة B مالي (0-1) الكاميرون يوم الاثنين 11-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، ملعب القاهرة الدولي الجولة الثانية – المجموعة A غانا (2-3) مصر يوم الاثنين 11-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب القاهرة الدولي الجولة الثانية – المجموعة A كوت دي فوار (0-1) جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء 12-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيتمصر، ملعب السلام الجولة الثانية – المجموعة B زامبيا (1-3) نيجيريا يوم الثلاثاء 12-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب السلام Advertisements الجولة الثانية – المجموعة B مصر (2-1) الكاميرون يوم الخميس 14-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب القاهرة الدولي الجولة الثالثة – المجموعة A مالي (0-2) غانا يوم الخميس 14-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب السلام الجولة الثالثة – المجموعة A نيجيريا (0-0) جنوب أفريقيا يوم الجمعة 15-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب السلام الجولة الثالثة – المجموعة B كوت دي فوار (1-0) زامبيا يوم الجمعة 15-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، ملعب القاهرة الدولي الجولة الثالثة – المجموعة B

جدول مواعيد نصف النهائي

المباراة موعد المباراة المناسبة مصر – جنوب أفريقيا الثلاثاء 19-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، ملعب “ستاد القاهرة الدولي” نصف النهائي، أول المجموعة A مع ثاني المجموعة B. كوت دي فوار – غانا الثلاثاء 19-11-2019، الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، ملعب “ستاد القاهرة الدولي” نصف النهائي، أول المجموعة B مع ثاني المجموعة A.

موعد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

النهائي

المباراة موعد المباراة المناسبة ؟؟ – ؟؟ الجمعة 22-11-2019، الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، ملعب “ستاد القاهرة الدولي” مباراة تحديد المركز الثالث، الفائز يتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 ؟؟ – ؟؟ الجمعة 22-11-2019، الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، ملعب “ستاد القاهرة الدولي” نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، الفريقان متأهلان إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020

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