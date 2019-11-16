جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020

اللاعب المنتخب + النادي عدد الأهداف + التمريرات الحاسمة هاري كين إنجلترا – توتنهام 11 هدف + 4 تمريرات حاسمة إيرين زهافي فريق اسرائيل – جوانزهو 11 هدف + 1 تمريرة حاسمة كريستيانو رونالدو البرتغال – يوفنتوس Advertisements 10 أهداف + 0 تمريرات حاسمة آرتيم دزوبا روسيا – زينيت سان بطرسبيرج 9 أهداف + 5 تمريرات حاسمة تيمو بوكي فنلندا – نوريتش سيتي 9 أهداف + 1 تمريرة حاسمة ميتروفيتش صربيا – فولهام 9 أهداف + 0 تمريرات حاسمة رحيم سترلينج إنجلترا – مانشستر سيتي 8 أهداف + 6 تمريرات حاسمة ممفيس ديباي هولندا – أولمبيك ليون 6 أهداف + 7 تمريرات حاسمة مارك آرناتوفيتش النمسا – شنجهاي 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة كلاوديو كيسيرو رومانيا – لودوجوريتس رازجراد 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة روميلو لوكاكو بلجيكا – إنتر ميلانو 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة أوليفيه جيرو فرنسا – رحيم سترلينج إنجلترا – مانشستر سيتي 8 أهداف + 6 تمريرات حاسمة ممفيس ديباي هولندا – أولمبيك ليون 6 أهداف + 7 تمريرات حاسمة مارك آرناتوفيتش النمسا – شنجهاي 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة كلاوديو كيسيرو رومانيا – لودوجوريتس رازجراد 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة روميلو لوكاكو بلجيكا – إنتر ميلانو 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة أوليفيه جيرو فرنسا – تشيلسي 6 أهداف + 0 تمريرات حاسمة كريستيان إريكسن الدنمارك – توتنهام 5 أهداف + 4 تمريرات حاسمة دينيس تشيريشيف روسيا – فالنسيا 5 أهداف + 3 تمريرات حاسمة ماريو بالوتيلي إيطاليا – بريشيا 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة روبرت ليفاندوفسكي بولندا – بايرن ميونخ 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة روبن كوايسون السويد – ماينز 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة فينالدوم هولندا – ليفربول 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة جورج بوسكاس رومانيا – ريدينج 5 أهداف + 1 تمريرات حاسمة سيرج جنابري ألمانيا – بايرن ميونخ 5 أهداف + 0 تمريرات حاسمة

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