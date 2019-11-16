رياضة | تعرف على حقيقة الخلاف بين ميسي وتيتي أثناء مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة الخلاف بين ميسي وتيتي أثناء مباراة البرازيل ضد الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، عن سبب الإشارة التي أشار به الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة الفريقين وديا بالمملكة العربية السعودية.

وكان ميسي، أشار لتيتي خلال مباراة الأرجنتين والبرازيل، بالصمت وهو الأمر الذي جعل المدير الفني يغضب بسبب تعامل اللاعب أمام الجميع.

وقال تيتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه كان يريد حصول ميسي على بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على آرثر ميلو واعترض على الحكم لذلك.

وأشار تيتي إلى أن ميسي لم يعجبه الاعتراض ولذلك أشار له بالصمت وفي النهاية هي مجرد مباراة، انتهت في الإطار الودي، وكانت مليئة بالإثارة والمتعة.

وإنتهت مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين، بفوز التانجو بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وديا.

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وأحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة، بعد استغلاله كرة مرتدة من بيكر أليسون حارس السامبا، بعد تصديه لركلة جزاء من البرغوث الأرجنتيني.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للأرجنتيني ميسي، بعد إنتهاء إيقافه لمدة ثلاثة أشهر من قبل اتحاد بلاده على خلفية واقعة تصريحاته، عقب انتهاء كوبا أمريكا والتي توج بها البرازيل على أرضه.

وأقيمت مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، بالسعودية على هامش موسم الرياض والمقام حاليا تحت رعاية تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة.

وجاءت بداية المباراة سريعة وشهدت محاولات هجومية من جانب المنتخبين من أجل تسجيل هدف مبكر، وكان المنتخب الأرجنتيني الطرف الأفضل في الشوط الأول والأكثر وصولًا لمرمي المنافس، بينما اعتمد المنتخب البرازيلي على بعض الهجمات القليلة التي سنحت له والتي فشل لاعبيه في ترجمتها لأهداف.

وحصل منتخب البرازيل علي ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء لصالح لاعبه روبيرتو فيرمينو، وتصدي لها اللاعب جابرييل جيسوس لكنه سددها أرضية ومرت بجوار القائم الأيسر ليضيع علي منتخب بلاده فرصة هدف مؤكد.

وتعتبر مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين التي أقيمت مساء أمس، هي الثانية التي تقام على الأراضي السعودية، حيث تقابل المنتخبين العام الماضي على ملعب "الجوهرة"، وفاز منتخب السامبا بهدف دون رد.