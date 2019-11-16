رياضة | موعد مباراة بلجيكا وروسيا اليوم السبت 16/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بلجيكا وروسيا اليوم السبت 16/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب سان بطرسبرج في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، حينما يحل المنتخب البلجيكي، ضيفا على أصحاب الأرض ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الروسي، ضمن منافسات الجولة الثا منة لدور المجموعات، حيث يتنافس المنتخبين على صدارة المجموعة المؤهلة لبطولة اليورو العام المقبل.

موعد مباراة روسيا وبلجيكا بالتصفيات الأوروبية ويستضيف ملعب سان بطرسبرج الروسي، مباراة منتخب بلجيكا وروسيا، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العريية المتحدة. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة روسيا وبلجيكا وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن إذاعة مباراة منتخب روسيا وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية bein sports HD

ترتيب الفريقين بالمجموعة ويحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة برصيد 24 نقطة، حيث فاز في ثمان جولات، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة أو يتعادل في أي مواجهة بالتصفيات.