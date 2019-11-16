رياضة | موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء اليوم 16/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء اليوم 16/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف ملعب بوروسيا بألمانيا مباراة قوية تجمع بين منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور، وبين منتخب روسيا البيضاء ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، في لقاء منتظر وحاسم للمانشافت المنتخب الألمانى الذى يسعي للتأهل.
موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بتصفيات أمم أوروبا يورو 2020
يقام لقاء منتخب ألمانيا وروسيا البيضاء فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بتصفيات أمم أوروبا يورو 2020
يحل منتخب روسيا البيضاء ضيف على منتخب ألمانيا اليوم ضمن مباريات اصفيات كأس الأمم الأةرةبية، فى لقاء قوى يجمع بين المنتخبين، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء على قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات الأوروبية.
التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام روسيا البيضاء
حراسة المرمى : مانويل نوير
خط الدفاع : مارسيل هالشتنبرج ، نيكلاس زوله ، جوناثان تاه، لوكاس كوليسترمان
خط الوسط :جوشوا كيميش، إلكاي جوندوجان
خط الوسط المهاجم :جوليان براندت، ماركو رويس، كاي هافرتز
خط الهجوم :لوكا فالدشيمت
ترتيب المجموعة قبل مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بتصفيات أمم أوروبا يورو 2020
هولندا 15 نقطة
ألمانيا 15 نقطة
إيرلندا الشماليه 12 نقطة
روسيا البيضاء 4 نقاط
إستونيا نقطة واحدة.