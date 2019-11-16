رياضة | موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء اليوم 16/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بتصفيات أمم أوروبا يورو 2020

يقام لقاء منتخب ألمانيا وروسيا البيضاء فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وروسيا البيضاء بتصفيات أمم أوروبا يورو 2020

يحل منتخب روسيا البيضاء ضيف على منتخب ألمانيا اليوم ضمن مباريات اصفيات كأس الأمم الأةرةبية، فى لقاء قوى يجمع بين المنتخبين، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء على قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات الأوروبية.