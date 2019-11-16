رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء

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تشكيل منتخب روسيا البيضاء المتوقع لمواجهة ألمانيا

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل المدرب ميكائيل ماركيل المدرير الفني لروسيا البيضاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: أليكسندر جوتور

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خط الدفاع: أوليج فيريتيلو – ألكسندر مارتينوفيتش – نيكيتا ناوموف – دينيس بولياكوف

خط الوسط: يوري كوفاليف – إيفجيني يابلونسكي – ستانيسلاف دراجون – إيفان مايفسكي

خط الهجوم: إيجور ستاسفيتش – دينيس لابتيف.