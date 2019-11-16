رياضة | تصريحات مثيرة من ميسي عقب الفوز على البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من ميسي عقب الفوز على البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية عقب فوز منتخب الأرجنتين اليوم على نظيره منتخب البرازيل: "‏أنا دائما أحب الفوز على البرازيل".

تعليق ميسي على ركلة جزاء الأرجنتين

وشكك البعض في ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب الأرجنتين خلال مباراة البرازيل اليوم وجاء منها الهدف الوحيد في المباراة.

وعلق ميسي على ركلة الجزاء قائلا:

"انا لا اعرف حقا ما اذا كانت ضربة جزاء أم لا، سقطت أرضا بسبب عرقلة، اعتقد انه لمسني، ولكن لا اعرف ما اذا كانت يجب ان تكون ضربة جزاء".

Advertisements

نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل

واستطاع منتخب الأرجنتين أن يفوز على نظيره منتخب البرازيل بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم اليوم وديا في مدينة الرياض بالسعودية.

وجاء هدف الأرجنتين الوحيد في مرمى منتخب البرازيل عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 13 عن طريق ركلة حزاء سجلها في مرمى أليسون بيكر حارس مرمى المنتخب البرازيلي.

موعد مباراة الأرجنتين القادمة

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب الأوروجواي يوم السبت القادم 18 نوفمبر في مباراة ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالية.