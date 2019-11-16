رياضة | أحمد بلال يكشف حقيقة تصريحه الغريب عن مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال يكشف حقيقة تصريحه الغريب عن مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد بلال نجم الأهلي السابق بأن المنتخب الأول بحتاج للمساندة ويجب على الجهاز الفني تلافي الأخطاء.



وقال بلال في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " مصطفى محمد لاعب واعد ولا أكرهه وسيكون أفضل مهاجم في مصر في العشر سنوات المقبلة ولكن محمد صبحي حارس مرمى المنتخب كان الأحق بلقب رجل مباراة مالي".



واختتم بلال تصريحاته قائلاً :"المنتخب الأول يحتاج لمساندة الجمهور ويجب على الجهاز الفني الهدوء في التعامل مع لاعبي المنتخب وأتمنى أن يعمل على تلافي الأخطاء ويجب على اللاعبين التحلي بالروح الجماعية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

وتعرض مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق للهجوم خلال الأيام القليلة الماضية وذلك لاعتراضه على اختيار مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي كأفضل لاعب في مباراة مصر ومالي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والتي بهدف نظيف لصالح الفراعنة .