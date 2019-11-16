شكرا لقرائتكم همام طارق مهدد بالغياب عن الاسماعيلي في مواجهة الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح العراقى همام طارق صانع ألعاب النادى الإسماعيلى مهدداً بالغياب عن الدراويش فى موقعة الجزيرة الإماراتي بسبب مشاركة منتخب العراق فى بطولة خليجى 24 والتى تنطلق 26 نوفمبر الجارى بقطر وهو نفس موعد مباراة الاسماعيلى مع بطل الامارات بالبطولة العربية.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

وسيكون الجزيرة الاماراتى أيضاً مهدداً بفقدان عدد كبير من نجومه بسبب مشاركة المنتخب الاماراتى فى خليجى 24 وهم على خصيف ،خليفة الحمادى ، محمد العطاس، سالم عبيد، عبدالله رمضان ، عمر عبدالرحمن عمورى ،على مبخوت، زايد العمرى ، خلفان مبارك .

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الجزيرة يراهن على عودة نجومه في مباراة الإياب لتحقيق الريمونتادا وحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث عانى بطل الإمارات فى مباراة الذهاب بسبب الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات والإرهاق، وعلى رأسهم البرازيلي كينو، ورغم صعوبة مهمة الجزيرة في مباراة الإياب إلا أنه يراهن على عودة نجومه لإنقاذ الموقف، وتعويض فارق الهدفين، للتأهل إلى دور الثمانية.