شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يوظف حازم إمام فى مركز "الديفندر" مؤقتًا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، على توظيف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق فى مركز "الديفندر" خلال الفترة الجارية، لتعويض النقص العددى فى هذا المركز.

ويعتمد ميتشو حالياً بصفة أساسية فى الوديات فى الوسط على الثنائى محمد حسن والمهاجم يوسف أوباما فى هذا المركز نظراً لتواجد طارق حامد مع المنتخب الوطنى الأول وتواجد فرجانى ساسى رفقة منتخب تونس فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 لذا جاء استقر الخواجة الصربى على توظيف حازم إمام فى هذا المركز تحسباً للحاجة إلى جهوده فى هذا المركز فى المباريات الرسمية القادمة لحين دعم هذا المركز فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.

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ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، يوم الإثنين المقبل، فى آخر لقاء ودى سيخوضه الأبيض قبل مواجهة إنبى، المقرر لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.