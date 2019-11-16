شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة والختامية بالدور الأول من دورى سيدات كرة اليد العمومى للموسم المحلى 2019 /2020 .

تشهد هذه الجولة لقاءات مهمة بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنح و الطيران مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الجزيرة والزهورمع هليوليدو على صعيد المجموعة الأولى .

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بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الشمس مع سموحة و المعادى مع الزمالك و المنصورة مع 6 أكتوبر و أصحاب الجياد مع مدينة نصر .

فيما تشهد اولى جولات الدور الثانى المقبلة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الشمس و المنصورة مع سموحة و المعادى مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وتشامبيون الرحاب مع الأهلى والسنطة مع سبورتنج و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع الجزيرة .