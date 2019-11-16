اخبار الرياضه

لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات اليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة والختامية بالدور الأول من  دورى سيدات كرة اليد  العمومى للموسم المحلى 2019 /2020 .

 

تشهد هذه الجولة لقاءات مهمة بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنح و الطيران مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الجزيرة والزهورمع هليوليدو على صعيد المجموعة الأولى .

 

Advertisements

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الشمس مع سموحة و المعادى مع الزمالك و المنصورة مع 6 أكتوبر و أصحاب الجياد مع مدينة نصر .

 

فيما تشهد اولى جولات الدور الثانى المقبلة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الشمس و المنصورة مع سموحة و المعادى مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وتشامبيون الرحاب مع الأهلى والسنطة مع سبورتنج و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع الجزيرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا