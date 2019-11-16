شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الشمس مع سموحة و المعادى مع الزمالك و المنصورة مع 6 أكتوبر و أصحاب الجياد مع مدينة نصر .
فيما تشهد اولى جولات الدور الثانى المقبلة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الشمس و المنصورة مع سموحة و المعادى مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وتشامبيون الرحاب مع الأهلى والسنطة مع سبورتنج و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع الجزيرة .
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