- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشيني يصنع التاريخ في ليلة البوسنة وإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مانشيني يصنع التاريخ في ليلة البوسنة وإيطاليا
السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365
تغلب المنتخب الإيطالي علي مضيفه البوسني بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة، ضمن إطار الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"
وشهدت أمسية ملعب "بيلينو بولي" رقم قياسي جديد حققه المدرب الإيطالي روبرت مانشيني في انتصار الطليان علي البوسنين.
أصبح روبرت مانشيني أول مدرب في تاريخ إيطاليا يحقق 10انتصارات متتالية، متجاوزًا رقم الأسطورة التدريبية فيتوريو بوزو، الذي حقق الانتصار في 9 مباريات متتالية عامي 1938/1939.
روبرت مانشيني أيضا أول مدرب في تاريخ إيطاليا لايفقد أي نقاط في مباريات مجموعته، سواء بالتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأوروبية أو تصفيات كأس العالم.
الجدير بالذكر أن الطليان يمتلكون في جعبتهم 27نقطة من 9 مباريات، بينما استمر المنتخب البوسني في المركز الخامس برصيد 10نقاط .
كانت هذه تفاصيل خبر مانشيني يصنع التاريخ في ليلة البوسنة وإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.