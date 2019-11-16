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مانشيني يصنع التاريخ في ليلة  البوسنة وإيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مانشيني يصنع التاريخ في ليلة البوسنة وإيطاليا

السبت 16 نوفمبر 2019

مانشيني يصنع التاريخ في ليلة  البوسنة وإيطاليا

الخليج 365

تغلب المنتخب الإيطالي علي مضيفه البوسني بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة، ضمن إطار الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"

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وشهدت أمسية ملعب "بيلينو بولي" رقم قياسي جديد حققه المدرب الإيطالي روبرت مانشيني في انتصار الطليان علي البوسنين.

أصبح روبرت مانشيني أول مدرب في تاريخ إيطاليا يحقق 10انتصارات متتالية، متجاوزًا رقم الأسطورة التدريبية فيتوريو بوزو، الذي حقق الانتصار في 9 مباريات متتالية عامي 1938/1939.

روبرت مانشيني أيضا أول مدرب في تاريخ إيطاليا لايفقد أي نقاط في مباريات مجموعته، سواء بالتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأوروبية أو تصفيات كأس العالم.

 الجدير بالذكر أن الطليان يمتلكون في جعبتهم 27نقطة من 9 مباريات، بينما استمر المنتخب البوسني في المركز الخامس برصيد 10نقاط .

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