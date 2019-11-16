- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تتجاوز البوسنة بثلاثية نظيفة بتصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيطاليا تتجاوز البوسنة بثلاثية نظيفة بتصفيات أمم أوروبا
السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365
حقق المنتخب الإيطالي المتأهل سلفاً فوزاً سهلا على مضيفه البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
إنتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم الأزوري بثنائية نظيفة سجلها مدافع لاتسيو أتشيربي في الدقيقة 21، ولورينزو إنسيني في الدقيقة 37.
في الشوط الثاني أضاف أندريا بيلوتي الهدف الثالث في الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بفوز الأزوري بثلاثية نظيفة ويواصل تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة دون تعادل أو هزيمة.
ويواصل منتخب إيطاليا تصدر المجموعة برصيد 27 نقطة، بينما يظل منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تتجاوز البوسنة بثلاثية نظيفة بتصفيات أمم أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.