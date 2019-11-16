عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيطاليا تتجاوز البوسنة بثلاثية نظيفة بتصفيات أمم أوروبا

السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365

حقق المنتخب الإيطالي المتأهل سلفاً فوزاً سهلا على مضيفه البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.



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إنتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم الأزوري بثنائية نظيفة سجلها مدافع لاتسيو أتشيربي في الدقيقة 21، ولورينزو إنسيني في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني أضاف أندريا بيلوتي الهدف الثالث في الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بفوز الأزوري بثلاثية نظيفة ويواصل تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة دون تعادل أو هزيمة.

ويواصل منتخب إيطاليا تصدر المجموعة برصيد 27 نقطة، بينما يظل منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.