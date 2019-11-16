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ميسي «يتوهج» في موسم الرياض

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

قاد نجم التانجو ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين إلى الثأر من البرازيل بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مباراة سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية الدولية الودية في كرة القدم أمس (الجمعة) على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في مباراة نظمتها الهيئة العامة للترفية ضمن موسم الرياض.

وجاء هدف ميسي بعد أن تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل ليسون بيكر.

وخاض ميسي أول مباراة في صفوف منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأمريكية الجنوبية (كوبا أميركا)، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

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وتعتبر خسارة البرازيل هي الأولى في الملاعب إذ سبق أن لعب 8 مباريات فاز خلالها في سبع وتعادل في واحدة.

وثأرت الأرجنتين من غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية بعد خسارتها أمامها صفر-2 في نصف نهائي كوبا أميركا التي استضافتها البرازيل وتوجت بلقبها في يوليو الماضي.

وخاضت البرازيل المباراة في غياب نجمها المصاب بتمزق عضلي سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الأسبوع القادم.


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