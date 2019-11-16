شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تملأ ملعب الجامعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

شهدت مدرجات ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض حضوراً غفيراً من الجماهير الحاضرة لمتابعة كلاسيكو السوبر بين البرازيل والأرجنتين، ورغم الإعلان عن نفاد التذاكر قبل المباراة بيوم واحد إلا أن الجماهير حضرت إلى ملعب الجامعة بأعداد كبيرة لمتابعة المباراة.

ورصدت كاميرا "الخليج 365" بعد إعلان حكم الساحة انطلاق المباراة امتلاء الملعب بدرجاته المختلفة، في حين بقيت أعداد كبيرة خارج الملعب ولم تتمكن من دخول ملعب المباراة.