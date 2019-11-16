شكرا لقرائتكم خبر عن الحسناء تنتزع أول ذهبية في تاريخ المبارزة الآسيوية للسيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

انتزعت لاعبة المنتخب السعودي، الحسناء الحماد، الميدالية الذهبية لسلاح السايبر لأول مرة في تاريخ سيدات المبارزة السعودية على المستوى الآسيوي، بعد فوزها على الأردنية لجين عماوي، في بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (للرجال والسيدات) تحت 17 عاما، المقامة حاليا في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

ورفع المنتخب السعودي رصيده في البطولة إلى 8 ميداليات بعد أن حصل مهدي قروص على الميدالية الفضية بعد خسارته من الأردني قصي حبوب، ونالت شيخة الدوسري الميدالية البرونزية لسلاح السايبر، وحقق إبراهيم الهديب الميدالية البرونزية لسلاح الشيش.

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وتوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بقية الفائزين والفائزات بالميداليات، بحضور نائبه المهندس عامر المبيض، ونائب رئيس الاتحاد الأردني للمبارزة نعيم دحبور، حيث حقق قصي حبوب ذهبية سلاح السايبر، وحققت الأردنية تيا عروج المركز الثالث مكرر.

وتختتم المنتخبات الـ9 المشاركة في البطولة المنافسات غدا بسلاحي الابيه (الرجال) والشيش (السيدات) بعد أن توج أبطال منافسات أسلحة السايبر (الرجال) والابيه (السيدات) والشيش (الرجال) والسايبر (السيدات).

من جهته، بارك أحمد الصبان للفائزين بالميداليات، مشيدا بالمستويات التي قدمها لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي في البطولة التي توجت بـ8 ميداليات، وأبدى ثقته في اللاعبين واللاعبات بإضافة مزيد من الميداليات للأخضر السعودي في ختام البطولة اليوم (السبت).