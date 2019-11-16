شكرا لقرائتكم خبر عن يد الوحدة تقترب من الذهب الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

تأهل الفريق الأول للعبة كرة اليد بنادي الوحدة السعودي إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري، والمقامة منافساتها حالياً في مدينة سام شكوك بكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، وذلك بعدما تمكن الوحدة من تجاوز فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (30-29)، في لقاء الدور نصف النهائي الذي جرى بينهما أمس (الجمعة).

وعلى رغم تقدم الوحدة بنتيجة الأول بواقع (14-9)، إلا أن الشارقة استطاع العودة لأجواء اللقاء ووصل لنقطة التعادل حتى الوقت الأصلي بنتيجة (24-24)، لتمتد بذلك المباراة إلى شوطين إضافيين، استطاع فيهما ممثل الوطن أن ينهي المباراة لصالحه بفارق هدف وحيد ويتأهل للنهائي الآسيوي.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة المباراة النهائية للبطولة غداً (الأحد) أمام النادي العربي القطري، وذلك عند تمام 10:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

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من جهته قدم رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، جزيل الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تقديمه المكافأة للاعبي نادي الوحدة، مبدياً سعادته بالإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها المنتخبات الوطنية والأندية في مختلف المشاركات الدولية، منوهاً «بأن هذه الإنجازات والنجاحات جاءت بعد توفيق الله ثم بدعم واهتمام كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وهذا الدعم والاهتمام الكبيران اللذان يحظى بهما قطاع الرياضة في وطننا الغالي سيسهمان بمشيئة في تحقيق المزيد من المنجزات للرياضة السعودية».

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