شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طائرات تنقل «القوة الزرقاء» إلى اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 رفع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، شكره وتقديره إلى ولي العهد الأمير رفع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، شكره وتقديره إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد توجيهه بتخصيص 4 طائرات لنقل جماهير الهلال إلى اليابان لمساندة الفريق في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني والتي ستقام يوم 24 نوفمبر الجاري، هذا وثمنت الإدارة الهلالية دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا المحفل الخارجي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي امتداداً لدعمه التاريخي لقطاع الرياضة والذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على كافة الأصعدة، وهو ما يتواكب مع النهضة التي تعيشها السعودية في كافة الأصعدة، وكشفت إدارة الهلال في بيانها أنها تعتزم تخصيص الطائرات الأربع لأعضاء «القوة الزرقاء» المسجلة بياناتهم في النادي، وذلك بعد مساهمتهم في وصول الفريق إلى هذه المرحلة في البطولة، من خلال تفاعلهم في جميع المباريات. من جهة أخرى، ثمن الهلاليون الدعم السخي من ولي العهد لممثل الوطن (الهلال)، مؤكدين أن هذا ليس بمستغرب منه فقد تعودنا منه الكرم والسخاء والدعم اللامحدود من أجل النهوض بالرياضة السعودية على صعيد المنتخبات والأندية التي تمثل الوطن. وقال نائب رئيس الهلال سابقاً محمد الحميداني، كلمة شكراً لا تفي حقك سيدي.. اهتمامكم بكل المناحي الرياضية والاجتماعية يعكس صنيعكم لرفعة هذا الوطن وأهله، أدامه الله وأدام عزكم. فيما قال رئيس نادي الهلال سابقاً الأمير محمد بن فيصل، دعم وتوجيه سيدي ولي العهد حفظه الله بتأمين طائرات للجماهير الهلالية خطوة تعطي دلالات على مستقبل مشرق واهتمام القيادة بالشباب والرياضة، ‏كل التوفيق لممثل الوطن. وأضاف اللاعب السابق فيصل أبو اثنين قائلاً عندما يأتي الدعم من القيادة العليا للوطن لشباب هذا الوطن ورياضة هذا الوطن فعندها تعجز الكلمات وتقصر العبارات عن التعبير والشكر والعرفان لمقام ⁧‫ولي العهد⁩ حفظه الله ورعاه، شكرا ولي العهد⁩ على دعمكم ورعايتكم واهتمامكم بكل عمل يرفع من سمعة هذا الوطن الغالي ويضعه في المكان اللائق.



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