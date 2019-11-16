شكرا لقرائتكم خبر عن «الشتوية» تعيد هزازي لدوري المحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) انخرط المهاجم الدولي السابق نايف هزازي في برنامج تأهيلي خاص يومياً تحت إشراف المدرب الوطني خضر الزهراني في أحد الملاعب الخاصة بجدة، ويطمح «الصقر» للعودة للتحليق مجدداً في الملاعب الكروية مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، ويسعى الهزازي للعودة لمزاولة الكرة عبر أحد أندية دوري كأس الأمير

انخرط المهاجم الدولي السابق نايف هزازي في برنامج تأهيلي خاص يومياً تحت إشراف المدرب الوطني خضر الزهراني في أحد الملاعب الخاصة بجدة، ويطمح «الصقر» للعودة للتحليق مجدداً في الملاعب الكروية مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، ويسعى الهزازي للعودة لمزاولة الكرة عبر أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ويتطلع لعودة قوية ومختلفة ستكون بمثابة آخر تجاربه الاحترافية في مشواره الكروي. يذكر أن النجم نايف هزازي سبق أن خاض 5 تجارب احترافية محلية مع أندية الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد، وواحدة خارجياً مع نادي بوتوشاني الروماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشتوية» تعيد هزازي لدوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.