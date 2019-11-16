شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا يلغون ودية النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

وسط غياب كبير استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته مساء أمس في الملعب الرديف بمقر نادي النصر بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة دامت 5 أيام عقب فوزهم على عفيف بدور 64 لكأس الملك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبدأت التدريبات باجتماع للمدرب البرتغالي فيتوريا شرح من خلاله للاعبين جدول الفريق خلال فترة التوقف قبيل مباراة الوحدة الأسبوع القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال لم يتم تأجيل الجولة. وركز المدرب خلال الحصة التدريبية الأولى على رفع الجوانب اللياقية ثم أتبعها بتطبيق بعض الجمل التكتيكية داخل أرض الملعب، وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم عبدالفتاح آدم الذي بات قريبا من المشاركة مع فريق النصر بعد أن أبعدته الإصابة عن خوض أي مباراة رسمية منذ تعاقد الفريق معه في الصيف الماضي قادما من التعاون في صفقة بلغت قرابة 25 مليون ريال.

وأجبرت الغيابات الكبيرة في الفريق الأول مدرب الفريق لإلغاء فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف مكتفيا بالتدريبات الاعتيادية والمناورات، حيث تشهد قائمة الفريق غياب 13 لاعبا ثمانية منهم مع المنتخب الأول هم عبدالله مادو وسلطان الغنام وعبدالرحمن العبيد وعبدالله الخبيري وعبدالرحمن الدوسري ومختار علي ويحيى الشهري وفراس البريكان، بجانب نور الدين إمرابط الموجود مع المنتخب المغربي، والنيجري أحمد موسى، إضافة إلى الثلاثي الحاضر في قائمة المنتخب الأوليمبي زيد البواردي وعبدالإله العمري وفرج الغشيان.

يشار إلى أن فريق النصر يشارك الهلال صدارة الدوري برصيد 20 نقطة جمعها بعد 9 جولات من 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، سجل خلالها 13 هدفا، فيما اهتزت شباكه مرتين كأقوى دفاع بالدوري حتى الآن.