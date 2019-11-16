شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المسحل: تستاهل ياخوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبدو أن الأمين العام للجنة الأوليمبية العربية السعودية الأسبق محمد المسحل أكثر الفرحين من فوز المنتخب الأول على نظيره الأوزبكي، وذلك بعد أن ظهر ذلك من خلال تغريدته تجاه أخيه «ياسر» رئيس اتحاد الكرة.

«تستاهلون يابوسلمان» بهاتين الكلمتين بدأ محمد الأخ الأكبر لياسر تغريدته، والتي تُظهر مدى الترابط الكبير بينهما، وشهدت التغريدة تفاعلاً من الوسط الرياضي، حيث حصلت على 196 إعادة نشر، و41 ردا، و253 تفضيلا.

ولم يكن هذا الدعم هو الوحيد من الأخ الأكبر لأخيه، حيث أعلن محمد انسحابه من انتخابات المجلس بعدما أعلن أخوه الأصغر ياسر نيته الترشح لهذا المنصب.

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«عائلة المسحل» عرفها الوسط الرياضي بالعائلة الرياضية، من خلال تقلد أبنائها لعدد من المناصب الرياضية، سواء عن طريق محمد أو ياسر أو حتى حاتم الذي بدأ مسيرته الرياضية أخيراً.

وكان ياسر المسحل التحق ببعثة المنتخب الوطني في طشقند، وتابع تحركات الأخضر بعد انتهاء مهمته في إسبانيا التي تمثلت بالإعلان عن استضافة جدة لنهائيات السوبر الإسباني.

وأظهرت الصور التي بثها حساب المنتخب السعودي تفاعلاً كبيراً من المسحل تجاه لاعبي الأخضر، إذ جاء في مقدمة البعثة المغادرة إلى الرياض، وأوضحت اللقطات تفاعله مع اللاعبين.