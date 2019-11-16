شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يبدأ استعداده لودية الباراغواي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يعاود المنتخب الوطني الأول اليوم (السبت) تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام في الرياض، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب الباراغواي الثلاثاء القادم في الرياض، استغلالاً لأيام الفيفا الدولية.

ويجري لاعبو الأخضر تدريبهم المغلق عن الإعلام عند السادسة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، بعد عودتهم من الإجازة التي منحها لهم المدرب بعد وصولهم الخميس إلى الرياض.

ويأتي حرص الفرنسي إيرفي رينارد على إجراء المباراة للتعرف أكثر على اللاعبين وذلك استعدادا للدور الثاني من التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العالم، إضافة إلى إمكان الاستفادة من لاعبي الصف الثاني في بطولة كأس الخليج العربي، وكانت بعثة منتخب الأوراغواي وصلت إلى الرياض أمس (الجمعة)، عبر المطار الخاص بالرياض، وتاريخياً، التقى المنتخب السعودي مع نظيره الباراغوايي في مناسبتين؛ انتهت كلتاهما بالتعادل، كانت الأولى عام 1986 في الخبر بإشراف المدرب الوطني خليل الزياني وانتهت سلبية، فيما انتهت المباراة الثانية التي أقيمت عام 2008 في نيون السويسرية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل للأخضر فيصل السلطان.