شكرا لقرائتكم خبر عن إيران برا برا.. العراق تبقى حرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

«إيران برا برا.. العراق تبقى حرة» و«بالروح بالدم نفديك يا عراق»، بهذه العبارات رددت الجماهير العراقية التي ساندت منتخبها أمام ايران في اللقاء الذي أقيم على إستاد عمّان الدولي في العاصمة الأردنية، وكسبه العراق، إذ قاد اللاعب الدولي علاء عباس منتخب بلاده إلى فوز مثير على نظيره الإيراني 2-1 ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال 2020. وجرت المباراة وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء الجالية العراقية، وقد أطلقوا من مدرجات إستاد عمان الدولي العديد من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني والتي أودت بحياة 330 شخصا. وقد تسبب الوضع الأمني في نقل المباراة إلى العاصمة الأردنية عمان وكذلك الحال بالنسبة لمواجهة العراق والبحرين التي تقام الثلاثاء القادم على الملعب نفسه.

وسجل عباس هدف الفوز الثمين لأسود الرافدين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مستغلا النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده مسعود شجاعي قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بسبب نيله الإنذار الثاني.

وعزز المنتخب العراقي بهذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين التي تعادلت أمس مع هونغ كونغ صفر- صفر، بينما بقي المنتخب الإيراني ثالثا بـ 6 نقاط، وهونغ كونغ رابعا بنقطتين وكمبوديا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.