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أحمد سليمان: قررت الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة...

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جدة - عمرو شويل أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن نيته في الترشح بانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

 

قال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة، لكن عندما أعلم موقف عضويتي وهل تم شطبها أم لا".

 

وواصل أنه سعيد بالعمل التطوعي في نادي الزمالك ومساهمته في تكوين الفريق عام 2014 والذي حصد ثنائية الدوري وكأس مصر.

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