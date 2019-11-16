شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: قررت الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وواصل أنه سعيد بالعمل التطوعي في نادي الزمالك ومساهمته في تكوين الفريق عام 2014 والذي حصد ثنائية الدوري وكأس مصر.
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