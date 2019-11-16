شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقريراً عن الغيابات في صفوف النجم الساحلى قبل المباراة المرتقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وإستسفر المدير الفني للأهلي من معاونيه في الجهاز الفني للأهلي عن عدة أمور خاصة بفريق النجم الساحلي سواء كانت أمور فنية أم أمور أخرى تتعلق بالغيابات بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود غيابات كثيرة في الفريق التونسي.

ويلتقي بطلا مصر وتونس يوم 29 نوفمبر الجاري بتونس في الجولة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، فيما طلب النجم تأجيل المباراة 24 ساعة لتقام يوم 30 الشهر الجاري وهو الأمر الذى لم يُحسم بشكل رسمي حتى الأن.

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وينوي المدير الفني للأهلي جمع أكبر عدد من المعلومات عن الفريق التونسي حتى يتم دراسته بشكل يُسهّل من مهمة المارد الأحمر في المباراة الافريقية المرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم أيضاً الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

صحيفة "الشروق" التونسية قالت أن النجم الساحلى يواجه خطر غياب ستة لاعبين أمام الأهلى بسبب لعنة الإصابات وهم حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ومحمد المثناني وإيهاب المساكني ووجدي كشريدة وسليم بوخنشوش.

ويتولى حالياً رفيق المحمدى مهمة تدريب النجم الساحلى لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفاً لفوزى البنزرتى، الذى تمت إقالته من منصبه عقب الخروج من دور الـ 32 فى البطولة العربية أمام شباب الأردن.