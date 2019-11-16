شكرا لقرائتكم أليو ديانج ينتظم في مران الأهلي بعد خروج مالي من أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي مران الفريق الجماعي اليوم ،السبت ،بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة المقامة حالياً في مصر بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الاهلي استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد رادس.