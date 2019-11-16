شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ معسكرا مغلقا بالإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى اليوم السبت لمدينة الاسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام هناك استعداداً لمواجهة طنطا .

ومن المقرر أن يخوض الطلائع مباراة ودية خلال المعسكر لم يتحدد طرفها بعد ، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

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ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.