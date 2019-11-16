إثـارة بالغـة فـي افتـتاح موسـم سـباقات مضمـار العـين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، موسم سباقات 2019-2020، أمس الأول، من خلال حفل السباق الأول الذي شهد إثارة كبيرة خلال الأشواط السبعة التي تضمنها، وافتتح «بولريو» الحفل لأبوظبي ريسينج، بفوز مستحق بقيادة كونور بيزلي، وإشراف هلال العلوي في سباق الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وتفوق على منافسته «دورا الملس» بفارق عنق في التحدي الذي امتد لمسافة 1400 متر في الشوط الذي خصص للخيول المبتدئة، مسجلاً زمناً قدره 1:37:22 دقيقة.

وكسب «دومبرا» لإسطبلات الرشيد لقب الشوط الثاني والوحيد للخيول المهجنة الأصيلة بإشراف مصبح المهيري، بعدما تفوق على مسافة 1000 متر خلال 1:00:46 دقيقة، وفي الشوط الثالث الذي أقيم لمسافة 1800 متر، كان الفوز من نصيب «دوك دو فاوست» للخيالة السلطانية العمانية، بعدما تفوق بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي والفارس اشتيبان مازور بفارق 0.75 طول خلال 2:04:01 دقيقة.

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وفي الشوط الرابع المخصص للمبتدئة ومسافته ميل، فاز «ايه اف يا هوا» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشيه وإشراف المدرب إرنست أورتيل، وحقق البطل فوزه في 1:51:16 دقيقة وبفارق 0.75 طول، أما الشوط الخامس ففرض فيه المهر «أصلان الريف» لإسطبلات العجبان سيطرته، واكتسح مسافة الميل بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف عبدالله الحمادي؛ حيث حقق فوزه في زمن بلغ 1.51.70 دقيقة وبفارق 11.5 طول.

وفي سادس الأشواط، الذي أقيم لمسافة 1600 متر، تفوق «ام اتش واري» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، على نفسه واختطف الفوز في اللحظات الأخيرة من «ايه اف متعود» بفاز بفارق عنق محققاً زمن قدره 1:52:66 دقيقة.

وفازت المهرة الواعدة «مرمرة» لعلي إبراهيم الحوسني بإشراف الحضرمي بتحدي المبتدئة في الشوط الأخير بفارق 2.5 طول، بعدما قطعت مسافة 1400 متر في زمن قدره 1:37:10 دقيقة في مشاركتها الأولى.