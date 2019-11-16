ساحل العاج وجنوب إفريقيا إلى نصف النهائي وحاملة اللقب تودع









اسماء السيد - بلغ منتخبا ساحل العاج وجنوب افريقيا الدور نصف النهائي من بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بفوز الاول على زامبيا 1-صفر وتعادل الثاني سلبا مع نيجيريا حاملة اللقب لتودع الاخيرة البطولة.

وتصدرت ساحل العاج المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 5 لجنوب افريقيا.

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وسجل هدف ساحل العاج الوحيد كواديو كابيلا (61).

وسيلتقى منتخب مصر اول المجموعة الاولى مع منتخب جنوب افريقيا ثاني المجموعة الثانية فى الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في ما تلتقي ساحل العاج اولى المجموعة الثانية مع غانا ثانية المجموعة الاولى في اليوم ذاته على ستاد السلام.

ويتأهل الفائزان مباشرة الى اولمبياد طوكيو 2020 ويلتقيا فى نهائي البطولة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على ان يتنافس الخاسران على المركز الثالث والبطاقة الثالثة المؤهلة للاولمبياد، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الاوائل مباشرة الى اولمبياد طوكيو 2020.