شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يطير الى المانيا خلال ساعات لأجراء جراحة "غضروف الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي إلى المانيا، اليوم السبت، من أجل جراحة غضروف الركبة بعد استخراج التأشيرة خلال الأيام الماضية، وبذل جهاز الكرة بالأهلي مجهوداً كبيراً لإنهاء إجراءات سفر اللاعب سريعاً لإجراء الجراحة وبدء مرحلة التأهيل مبكراً، تمهيداً لعودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر.

وتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى قبل مواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، ويغيب حمدي فتحي لمدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.