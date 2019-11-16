شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البطولة الأفريقية للتنس للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كان مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة محمد الدمرداش، قد اتفق مع الاتحاد المصرى للتنس على استضافة البطولة الأفريقية ناشئين وناشئات على ملاعب النادى لأول مرة فى تاريخه.

حضر الاتفاقية كل من إيهاب الشريطى نائب رئيس النادى وعلى عادل أمين الصندوق.