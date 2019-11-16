شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البطولة الأفريقية للتنس للناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كان مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة محمد الدمرداش، قد اتفق مع الاتحاد المصرى للتنس على استضافة البطولة الأفريقية ناشئين وناشئات على ملاعب النادى لأول مرة فى تاريخه.
حضر الاتفاقية كل من إيهاب الشريطى نائب رئيس النادى وعلى عادل أمين الصندوق.
أكد رئيس نادى الزهور عن سعادته لإسناد اتحاد التنس استضافة وتنظيم البطولة الأفريقية التى تعد أحد البطولات الهامة فى اللعبة، مشددا على أن استضافة الزهور لمنافسات البطولة يؤكد على أن ان الاتحادات الرياضية أصبح لديها ثقة كاملة فى قدرة ناديه على تنظيم البطولات والدورات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق البطولة الأفريقية للتنس للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.