شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم السبت فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته على ملعب المصانع الحربية بعد الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب انتهاء ودية نادى مصر مساء الخميس الماضى .

وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على نادى مصر بهدف دون رد فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.