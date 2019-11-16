شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: الثبات الإنفعالي أهم أسلحة المنتخب الاولمبي أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر السابق أن لابد من أظهار الروح و الثبات الأنفعالى للاعبى المنتخب الأولمبى خلال المباراة القادمة أمام جنوب أفريقيا ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

وأوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أنه لابد من تواجد الثبات الانفعالى للاعبين حيث يمكنه من تقبل أحراز أهداف فى مرماه و العمل على تعديل النتيجة خلال سير اللقاء و هذا يتطلب الهدوء والتركيز.

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وأشار عبد الظاهر السقا أن لاعبى المنتخب الأولمبى قادرين على الوصول الى المباراة وتخطى المباراة القادمة أمام جنوب أفريقيا بسبب الروح الجماعية التى ظهرت خلال المباريات السابقة فى دورى المجموعات وحصد الـ9 نقاط وتصدر المجموعة .

تأهل منتخب جنوب افريقيا لنصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب افريقيا مع منتخبنا الوطني الاولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.