شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: محمد الننى يستحق الانضمام للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي يستحق التواجد ضمن قائمة منتخب مصر الحالية وأن الضغط الذى يضعه الجمهور على اللاعب يظهر نتائج عكسية على أداءه خلال المباريات .

وأوضح وليد صلاح خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا " النني يركض كثيرًا ويلعب كرة جيدة، ولكن ينقصه الكثير مثل التصويب وإحراز الأهداف والتغطية مع المدافعين، هو يستحق التواجد في منتخب مصر ولكن على حسب حالته " .

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أشار وليد صلاح الدين أن حمدي فتحي لاعب الأهلي إذا تواجد فسيكون له الأفضلية في المشاركة بجانب طارق حامد في وسط ملعب المنتخب الوطني .

ويتواجد محمد الننى ضمن قائمة منتخب مصر بقيادة حسام البدرى أستعدادا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات أمم افريقيا 2020 بالكاميرون حيث تعادل الفراعنة أمام كينيا فى الجولة الاولى بنتيجة هدف لكل منهم .