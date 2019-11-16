المنتخب الوطنى يصل جزر القمر بعد رحلة أستغرقت 9 ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى جزر القمر، علي متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 9 ساعات . ويستعد منتخبا لمواجهة منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون. ويؤدي المنتخب تدريبه غدا في الرابعة بتوقيت جزر القمر الثالثة بتوقيت القاهرة وهو نفس موعد المباراة حيث يشارك كل اللاعبين بالمران للبدء في التحضير لهذه المواجهة الهامة Advertisements

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