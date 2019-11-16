شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: ملعب التتش برئ من اصابات لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، على الاصابات العديدة التي ضربت نجوم القلعة الحمراء خاصة خلال فترة التوقف الأخيرة بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: تدربت على ملعب التتش منذ عشر سنوات مع فريق الأهلي، الأرضية ليست بهذا السوء الذي يتحدث عنه البعض السنوات قد تغير الكثير بالفعل ولكن دائماً يتم تطويرها.

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أضاف مدرب المقاولون: الاصابات قضاء وقدر فمحمد محمود على سبيل المثال واجه سوء حظ في اصابة الصليبي التي لم يكد أن يشفى منها حتى تعرض لها في القدم الأخرى، وكذلك حمدي فتحي أصيب مع المنتخب وليس الأهلي.

وكان محمود متولي مدافع الأهلي قد تعرض لتجدد الاصابة في الخلفية، كما تعرض محمد محمود للاصابة في القطع الرباط الصليبي في الركبة وذلك بعد عودته من نفس الاصابة قبل أن يشارك في أي مباراة رسمية.