شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقرير عن غيابات النجم الساحلى قبل موقعة 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلى تقريراً عن الغيابات في صفوف النجم الساحلى التونسى قبل المباراة التى ستجمعهما أواخر نوفمبر الجاري.

وإستسفر المدير الفني للأهلي من معاونيه في الجهاز الفني للأهلي عن عدة أمور خاصة بفريق النجم الساحلي سواء كانت أمور فنية أم أمور أخرى تتعلق بالغيابات بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود غيابات كثيرة في الفريق التونسي.

ويلتقي بطلا مصر وتونس يوم 29 نوفمبر الجاري بتونس في الجولة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، فيما طلب النجم تأجيل المباراة 24 ساعة لتقام يوم 30 الشهر الجاري وهو الأمر الذى لم يُحسم بشكل رسمي حتى الأن.

وينوي المدير الفني للأهلي جمع أكبر عدد من المعلومات عن الفريق التونسي حتى يتم دراسته بشكل يُسهّل من مهمة المارد الأحمر في المباراة الافريقية المرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم أيضاً الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

Advertisements

صحيفة "الشروق" التونسية قالت أن النجم الساحلى يواجه خطر غياب ستة لاعبين أمام الأهلى بسبب لعنة الإصابات وهم حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ومحمد المثناني وإيهاب المساكني ووجدي كشريدة وسليم بوخنشوش.

ويتولى حالياً رفيق المحمدى مهمة تدريب النجم الساحلى لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفاً لفوزى البنزرتى، الذى تمت إقالته من منصبه عقب الخروج من دور الـ 32 فى البطولة العربية أمام شباب الأردن.