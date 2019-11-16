شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير جزر القمر تستقبل المنتخب الوطنى بأعلام مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة المنتخب الوطني الي جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات أمم افريقيا 2020 بالكاميرون.
كان في استقبال بعثة المنتخب الوطني كل من سعيد علي رئيس اتحاد الكرة في جزر القمر ومندوب عن السفارة المصرية وجماهير من جزر القمر التي استقبلت المنتخب الوطني بعلم مصر في لفتة ابهرت البعثة.
عقب الوصول توجهت البعثة مباشرة الي فندق الإقامة وتناول اللاعبون العشاء قبل الدخول مباشرة الي الغرف استعدادا للنوم مبكرا قبل خوض التدريبات غدا.
ووصل لاعبو المنتخب إلى فندق إقامتهم في جزر القمر، وتناولوا وجبة العشاء ثم خلدوا إلى النوم.
ويخوض المنتخب تدريبه في الثالثة عصر غدٍ استعدادًا للمباراة التي ستقام يوم الاثنين المقبل.
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