ملف الجمعة.. إصابة جديدة بالمنتخب.. وعرض سعودي لمدافع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019.
الأهلي يكشف موعد جراحة فتحي وعودة معلول وديانج
إصابة جديدة تضرب صفوف المنتخب قبل مواجهة جزر القمر
الإسماعيلي لمصراوي: فترات التوقف الطويلة ليست مفيدة
حوار.. خالد قمر: تعرضت للظلم في الزمالك.. وسأعتزل في الاتحاد السكندري
بالفيديو.. أطفال ليفربول يحاورون صلاح.. عن أدائه الدفاعي وزميله "المزعج"
"مثال يحتذى به".. حارس ليفربول يشيد بصلاح
محلل أداء المقاولون العرب يتحدث لمصراوي عن دوره مع عماد النحاس في الفريق
طارق مؤمن بطلاً للعالم في الإسكواش
جنوب أفريقيا تضرب موعدًا مع مصر.. وكوت ديفوار تواجه غانا
وديًا.. ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل في السعودية
مصدر يجيب.. هل ينتقل محمود علاء لأهلي جدة؟
بعدما تحدد منافس مصر.. تعرف على مواعيد نصف نهائي أمم أفريقيا
ساسي يصنع.. تونس تبدأ طريق الكاميرون برباعية في ليبيا
"كاف رفض طلبنا".. النجم الساحلي يعلن الموعد النهائي لمواجهة الأهلي
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