"كاف رفض طلبنا".. النجم الساحلي يعلن الموعد النهائي لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رفض تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي.

وكان نادي "جوهرة الساحل" عبّر عن رغبته في تأجيل مباراة الأهلي لمدة 24 ساعة بحيث تقام في 30 من الشهر الجاري بدلاً من 29.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي النجم في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورتس" مساء الجمعة :"كاف رفض طلبنا بسبب الحقوق التسويقية".

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وعن وجود رغبة في تغيير ملعب "رادس" والذي سيستضيف المباراة، قال :"ليس لدينا بديل لملعب رادس لاستضافة المباراة".

وأوضح قيس عاشور خلال تصريحاته :"نمر بفترة صعبة وحساسة حاليًا بسبب عدم وجود إدارة بجانب سنواجه الأهلي خارج ملعبنا في سوسة، لكن نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".

ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي نظيره الأهلي في 29 من الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.