وصول بعثة مصر إلى جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وصلت بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة من أجل خوض منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا والمؤهلة إلى الكاميرون 2021.

وأفاد المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن المنتخب سيخوض تدريبه الأساسي غدًا السبت في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت المباراة المقرر إقامته يوم الإثنين.

Advertisements

وتعد هذه المباراة هامة لمصر بعد التعثر في اللقاء الأول أمام كينيا حيث تعادل "الفراعنة" بهدف لكل جانب في إطار المرحلة الأولى.

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على توجو بهدف دون رد.

ويدخل المنتخب المصري مباراة الإثنين المقبل وسط عدد من الغيابات يأتي في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول بجانب الثنائي حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي وأحمد جمعة لاعب المصري البورسعيدي.