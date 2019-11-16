ساسي يصنع.. تونس تبدأ طريق الكاميرون برباعية في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق المنتخب التونسي فوزًا عريضًا على حساب نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى عن المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة للكاميرون 2021.

المنتخب التونسي انتظر حتى الدقيقة 33 من زمن أحداث الشوط الأول ليسجل لاعبه وهبي الخزري الهدف الأول من ضربة جزاء.

وشهد آخر خمس دقائق من الشوط الأول أحداث مثيرة بعدما أحرز سيف الدين الخاوي الهدف الثاني لـ"نسور قرطاج" في الدقيقة 41، قبل أن ينجح حمدو الهوني من تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 45.

فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك نجح في تقديم مساهمة لمنتخب بلاده تونس بعدما صنع هدفًا لصالح سيف الدين الخاوي الذي عاد من جديد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52.

Advertisements

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن أحداث المباراة عاد من جديد وهبي الخزري ليسجل الهدف الرابع لمنتخب بلاده والثاني له في المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة (4-1).

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي تونس علي معلول ظهير أيسر الأهلي بجانب لاعب الوسط فرجاني ساسي لاعب الزمالك، في المقابل تواجد ظهير أيمن الزمالك والمنتخب التونسي حمدي النقاز على مقاعد البدلاء.

بتلك النتيجة تصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب تنزانيا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب التونسي أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة.