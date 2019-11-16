استقبال حار لبعثة منتخب مصر في مطار جزر القمر

حرصت بعض الجماهير في مطار جزر القمر، على استقبال بعثة منتخب مصر، بأعلام الفريق القومي لمساندة اللاعبين. يستعد المنتخب لمواجهة جزر القمر عصر الاثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. 2021 في الكاميرون. كان المنتخب تعادل مع كينيا بهدف لمثله في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي أقيمت على برج العرب.

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