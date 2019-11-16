مدرب بتروجت: الفوز على الفيوم جاء في وقته

اكد علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت ان الفوز اليوم الجمعة على الفيوم في الدور التمهيدى لكأس مصر بثلاثة اهدف نظيفة كان مهما للخروج منالازمة النفسية التي وقع فيها الفريق مؤخرا.
واضاف ان الفوز جاء في وقته وفي اول لقاء يتولى فيهالمسئولية الفنية وفي اعقاب خساراتين متتاليتين للفريق امام سيراميكا كليو باترا والنصر
وقال هدفنا اعادة ترتيب الاوراق وتوظيف اللاعبين جيدا للعودة سريعا لدوري الاضواء والشهرة رغم ان هناك عمل مهم وشاق طوال الفترة المقبلة
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