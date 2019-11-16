سموحة ٢٠٠١ يخسر أمام الجونة ببطولة الجمهورية

خسر فريق سموحه مواليد ٢٠٠١ لكرة القدم أمام الجونه بهدف للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات بطولة الجمهورية وبذلك يتجمد رصيد سموحه عند ١٨ نقطة . ضمن مباريات بطولة الجمهورية وبذلك يتجمد رصيد سموحه عند ١٨ نقطة . و يلتقى فريق سموحه يوم الإثنين المقبل على أرضه مع الإنتاج ويغيب عن صفوف ٤ لاعبين أساسيين وهم ابراهيم سامى ومحمود منتصر للإيقاف وجنش ويوسف جوده للإصابة .

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