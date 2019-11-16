طائرة المعادى يهزم مركز شباب جمجره في بطولة الجمهورية رجال

نجح فريق الرجال للكرة الطائرة بنادى المعادي الرياضي واليخت في تحقيق فوز كبير علي حساب مركز شباب جمجره بثلاثة أشواط نظيفة . حساب مركز شباب جمجره بثلاثة أشواط نظيفة . وشهد اللقاء الذي أقيم علي ملعب النادى بالمعادى تفوقا كبيرا لرجال المعادى ، ليواصل الفريق تألقه في بطولة الجمهورية رجال للكرة الطائرة.

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