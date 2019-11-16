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مدرب منتخب زامبيا الأولمبي حزين لمغادرة أمم أفريقيا

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اعرب بيتسون تشامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الاولمبي عن حزنه لمغادرة بطولة كاس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة عقب الخسارة من كوت ديفوار بهدف دون رد في ختام مباريات المجموعة الثانية.

قال مدرب زامبيا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة ولسوء الحظ استقبلنا هدف من كرة ثابتة، واحيانا تكون في حاجة للحظ وهو ما لم نجده هنا في مصر، واهنئ كوت ديفوار

على التأهل."

اضاف: "قدمنا مباريات جيدة لكن للاسف لم نكن موفقين اعتقد اننا استفدنا بشكل كبير من البطولة واهمها زيادة خبرات اللاعبين."

وتابع: "تنظيم البطولة كان اكثر من رائع وانا حزين للمغادرة بعد نهاية الدور الاول وكنت اتمنى التواجد للنهائي والتأهل للاولمبياد."

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وعن اداء لاعبيه في البطولة قال: "غياب التركيز من الدفاع كلفنا الكثير في

تلك البطولة من الكرات الثابتة رغم انهم قدموا مباريات كبيرة واداء قوي في الدفاع خلال اللعب المفتوح، لكن هذا ما حدث وعلينا ان نواصل التحضير وتجهيز الفريق لقادم المواعيد والبطولات."

وأضاف: "لم نحضر مبكرا وهذا الأمر اثر علينا، أنا سعيد بالتواجد في مصر والحصول على خبرات كبيرة من تلك البطولة."

وعن غياب سكالا نجم الفريق قال: "هو لاعب كبير ومميز جدا وكان معنا في التصفيات لكنه لم يحضر في البطولة حاليا ولا اعتقد ان غيابه هو السبب في الإقصاء، وهذه هي كرة القدم."

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